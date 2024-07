Mini PC per lavoro e tempo libero: solo 129€ al Prime Day

NiPoGi AK1 Pro al prezzo stracciato di soli 129 euro è un must have del Prime Day. Il Mini PC, che per le sue caratteristiche può risultare adatto sia al lavoro che nel tempo libero, è protagonista di uno sconto che farà la gioia di molti. Rimangono solo poche ore per approfittarne, prima del termine dell’evento organizzato da Amazon. Diamo uno sguardo ai punti di forza integrati.

Prime Day: NiPoGi AK1 Pro, l’offerta sul Mini PC

A formare il comparto hardware sono le specifiche tecniche riportate qui sotto, più che sufficienti per gestire tutte le operazioni quotidiane, dalla produttività allo streaming. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Processore Intel N5105 con GPU Intel UHD Graphics 800;

8 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 256 GB;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2;

due uscite video HDMI con risoluzione 4K;

porte USB 2.0, USB 3.0, slot Ethernet e jack audio.

Il Mini PC del marchio NiPoGi (modello AK1 Pro) al prezzo finale di soli 129 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Lo testimoniano anche le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi lo ha già fatto, con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle. La dotazione è molto ricca: nel packaging sono presenti l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI per il collegamento al monitor e la staffa VESA da utilizzare se desideri montarlo dietro al monitor.

Per partecipare al Prime Day e approfittare di offerte su Amazon, è essenziale l’abbonamento Prime. Sfrutta a tuo vantaggio la prova gratuita di 30 giorni e fallo subito, senza spese.