Il Mini PC di Lenovo è in sconto su Amazon a €104

Lenovo ThinkCentre M93p è il Mini PC progettato dal marchio leader del mercato per racchiudere all’interno di un design compatto quanto serve a supportare le operazioni quotidiane della produttività, risultando adatto anche alle sessioni di studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale. Oggi merita un passaggio su queste pagine per l’offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 104 euro.

Amazon sconta Lenovo ThinkCentre M93p, il Mini PC

Tra le specifiche tecniche integrate citiamo il processore Intel Core i5-4570T affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati. Si aggiungono inoltre porte USB, slot Ethernet per la connessione a Internet via cavo, tre uscite video e jack audio. Il sistema operativo è invece Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato e coperto da un anno di garanzia, grazie al programma Amazon Renewed. È stato ispezionato da professionisti, testato e pulito, risultando in condizioni eccellenti (non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri) e pienamente funzionante. Può essere tuo al prezzo finale di soli 104 euro.

Ricordiamo infine che l’e-commerce assicura disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC di Lenovo (modello ThinkCentre M93p) direttamente a casa entro domani.

