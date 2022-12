Mini PC Lenovo con i5, 8GB RAM, 256GB SSD in offerta Amazon: solo 169€

Se stavi cercando un Mini PC dal marchio affidabile non possiamo che consigliarti questa soluzione firmata Lenovo. Questo mini computer ricondizionato, in perfette condizioni, è disponibile a soli 169 euro con spedizione e consegna immediata prima di Natale.

Mini PC Lenovo in offerta: veloce, compatto, potente e con tutto l’essenziale

La scheda tecnica di questo Mini PC include un processore Intel Core i5 con frequenza di clock massima fino a 3 GHz, affiancato da 8GB di RAM e SSD da 256GB. Il tutto inserito all’interno di un piccolo case marchiato Lenovo con dimensioni da 18.5 x 5.8 x 19.1 centimetri e un peso complessivo davvero esiguo.

La dotazione di porte include LAN, USB 3.0, VGA, Seriale e DisplayPort. Nella parte frontale c’è spazio anche per i jack audio e cuffie, Il computer viene fornito con garanzia di 24 mesi, dopo fase iniziale a carico dell’azienda a scopo di configurazione e test.

Grazie alla spedizione Prime, come detto, lo riceverai a casa prima di Natale e ti permetterà di costruire la tua nuova postazione dal sapore minimal perfetta per la casa, un ufficio o un piccolo studio. Scoprirai un Mini PC pronto per ogni esigenza. Solo 169 euro: un affare.

