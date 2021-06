Mini PC, maxi risparmio: -15% su questo modello SUPER

Tutto fuorché “mini”, diciamolo. Se formalmente ricade tra i “mini pc” in virtù delle dimensioni dello chassis, nella sostanza va ben oltre il concetto di “piccolo” poiché sotto la scocca tutto è in linea per prevedere performance di alto livello. Ma di “mini” c'è anche il prezzo, visto che per poche ore ci sono ben 90 euro di risparmio su cui basare le proprie valutazioni: da 599,99 a 509,99 euro, 15% che valgono molto nel contesto di un prodotto di questa caratura.

EliteMini X300

Il Mini PC EliteMini X300 prevede specifiche sicuramente muscolari:

CPU Ryzen 5 3400GE

16GB RAM DDR4

SSD M.2 512GB

grafica Radeon Vega 11

Windows 10 Pro

A tutto ciò si aggiungano USB 3.0, HDMI2.0, Display Port, 2 Gigabit Ethernet, Wifi6 (AX200), Bluetooth 5.1, Digital MIC, jack audio da 3,5 mm e l'ampia aerazione garantita dalle griglie laterali e superiore per la miglior dispersione possibile.

Produttività, grafica, programmazione, montaggi video, software 3D: le performance sono tali da rendere l'EliteMini X300 un dispositivo valido per una molteplicità di contesti, ma nel corpo piccolo di un Mini PC. E nel prezzo compresso delle migliori occasioni in vetrina.