Mini PC meno di 90 euro? Si con Raspberry Pi 4

Se siete alla ricerca di un mini PC estremamente economico e altrettanto piccolo, abbiamo la soluzione che fa per voi. Si tratta del kit Bqeel Raspberry Pi 4, un pacchetto completo che permette di assemblare il proprio micro PC in pochi minuti.

Kit Bqeel Raspberry Pi 4 Model B: caratteristiche tecniche

Perché però parliamo di micro PC? Il Raspberry Pi 4 rappresenta uno degli SBC (Single Board Computer) più piccoli del mercato, con un rapporto qualità/prezzo semplicemente impressionante. Ad equipaggiare il computer ci pensa un processore Cortex A72 quad-core da 1,5GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM LPDDR4, mentre per l’archiviazione nel kit è inclusa una microSD San Disk da 128GB. Naturalmente non si tratta di un PC dalle grandi pretese dal punto di vista prestazionale, ma per le piccole attività quotidiane, come il lavoro su Office, la DAD, o l’intrattenimento, è assolutamente perfetto. La scheda andrà alloggiata nel case fornito insieme al kit, così come i 3 heatsink e la ventolina che garantiscono la giusta dissipazione del calore anche a pieno carico.

Anche la connettività è davvero sorprendente. Troviamo, infatti, ben 4 porte USB di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non sarà un problema espandere ulteriormente la memoria con una pendrive un disco esterno. Le uscite audio/video sono due, entrambe micro HDMI, il cui cavo è incluso in confezione e permette di collegare monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete offerte dal cavo. Presenti, tuttavia, anche le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Chiudono la dotazione un alimentatore USB Type-C con interruttore on/off, ed un pratico lettore di schede USB.

Per soli 89,99 euro su Amazon parliamo di un’alternativa ai tradizionali mini PC a dir poco interessante, soprattutto considerando le dimensioni estremamente compatte.