Mini PC Minis Forum con GPU e SoC Intel a poco più di 100€

Di Mini PC ce ne sono davvero molti, ma oggi vogliamo parlarvi di un’incredibile offerta a tempo Amazon per uno dei migliori dispositivi di fascia media. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività, per la didattica a distanza e la navigazione online, ma anche per riprodurre i contenuti multimediali: il Mini PC del marchio Minis Forum con processore quad core Intel Atom X5-Z8350 oggi è proposto su Amazon con il 21% di sconto sul prezzo di listino.

Mini PC Minis Forum con CPU Intel e 4/64 GB a -21%

La scheda delle specifiche tecniche vede anche la presenza di 4 GB di RAM DDR3, unità SSD da 64 GB per lo storage, slot per la lettura di schede microSD, alloggiamento per un disco fisso aggiuntivo, GPU Intel UHD Graphics 400, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, WiFi, Bluetooth 4.2, jack audio da 3,5 mm, porta Ethernet, USB 2.0 e 3.0. Tutto questo in dimensioni pari a 20.7 x 13.4 x 5.9 cm e con un peso che si attesta a 600 grammi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10. Tutto questo al prezzo di soli 110,49 euro invece di 139,99 euro come da listino, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera allestire una postazione desktop completa senza spendere troppo e mantenendo l’ingombro ridotto al minimo.