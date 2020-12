Mini PC Minis Forum con AMD Ryzen 5 e Radeon Vega 8 in offerta

Piccoli, economici e soprattutto versatili: i Mini PC possono essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un computer desktop in grado di svolgere le operazioni base della produttività (email, documenti, navigazione), della didattica a distanza (lezioni online) e dell’intrattenimento multimediale (streaming e riproduzione contenuti). Oggi ve ne proponiamo uno in offerta su Amazon dal cuore talmente performante da essere indicato anche per delle piccole sessioni di gaming.

Mini PC Minis Forum: caratteristiche principali

Stiamo parlando del nuovo Minis Forum dotato di processore AMD Ryzen 5 3550H, ben 16 GB DDR4 di RAM, 256 GB di SSD espandibili fino a 2 TB e scheda grafica Radeon Vega 8 da (1.2 GHz). Dotato di tre connessioni per display: HDMI 2.0 (4K a 60 Hz), DP (4K a 60 Hz) e porta USB-C (4K a 60 Hz), potete collegare proiettori, monitor, TV e quant’altro in maniera semplicissima e rapidissima. È quindi ideale per l’intrattenimento domestico, i film, la navigazione in Internet, i viaggi d’affari, i giochi o il lavoro d’ufficio.

La grande ventola turbo funziona silenziosamente a bassa velocità con un suono operativo inferiore a 30 dB. Questo Mini PC Minis Forum è anche dotato di scheda di rete gigabit ad alta velocità, WIFI M.2 2230 (Intel WiFi 6 AX200) e Bluetooth 5.0. Tra le altre connessioni fisiche non mancano due porte RJ45 Gigabit Ethernet, 4 porte USB 3.1, 1 porta USB C e un foro per il microfono digitale.

Questo gioiellino di appena 15.8 x 15.7 x 10.4 cm e un peso di 1.2 Kg può essere vostro 521,90 euro grazie ad un coupon di 28 euro sul prezzo di listino da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello. Affrettatevi, l’offerta è valida fino al 12 dicembre salvo esaurimento dei coupon!