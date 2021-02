Mini PC Minis Forum: SoC Intel i5 e 8GB di RAM in offerta lampo su Amazon!

Piccoli, economici e soprattutto versatili: i Mini PC possono essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un computer desktop in grado di svolgere le operazioni base della produttività (email, documenti, navigazione), della didattica a distanza (lezioni online) e dell’intrattenimento multimediale (streaming e riproduzione contenuti). Oggi ve ne proponiamo uno in offerta su Amazon dal cuore incredibilmente performante.

Mini PC Minis Forum: caratteristiche principali

Stiamo parlando del nuovo Minis Forum dotato di processore Intel Core i5-5257U, ben 8 GB DDR3 di RAM, 128 GB di SSD espandibili fino a 2 TB e scheda grafica Intel Iris Graphics 6100. Dotato di tre connessioni per display: HDMI 2.0 (4K a 60 Hz), DP (4K a 60 Hz) e porta USB-C (4K a 60 Hz), potete collegare proiettori, monitor, TV e quant’altro in maniera semplicissima e rapidissima. È quindi ideale per l’intrattenimento domestico, i film, la navigazione in Internet, i viaggi d’affari, i giochi o il lavoro d’ufficio.

La grande ventola turbo funziona silenziosamente a bassa velocità con un suono operativo inferiore a 30 dB. Questo Mini PC Minis Forum è anche dotato di scheda di rete gigabit ad alta velocità, WIFI M.2 2230 (Intel WiFi 6 AX200) e Bluetooth 5.0. Tra le altre connessioni fisiche non mancano due porte RJ45 Gigabit Ethernet, 3 porte USB 3.1, 1 porta USB C e un foro per il microfono digitale.

Questo gioiellino di appena 20.6 x 17.4 x 7.9 cm e 870 grammi di peso può essere vostro a 247,99 euro grazie a un’offerta lampo Amazon che vi permette di risparmiare 82 euro sul prezzo di listino.