Minis Forum X35G: molto in poco, e c'è lo sconto

Nuovo sconto disponibile da casa Minis Forum, per chi cerca un pc a basso costo e dalle dimensioni minimali per allestire la propria nuova postazione di studio o di lavoro. Il modello X35G (le cui caratteristiche si rivelano tutt’altro che “mini”) è infatti oggi su Amazon ad un prezzo che scende al di sotto dei 400 euro: 399,49 euro grazie al taglio del 15% solo per la giornata di oggi.

Minis Forum X35G, -15% per i più rapidi

La dimensione è di appena 13,6 x 12,1 cm con 3,9cm di altezza, ma dentro ci sono 16GB di RAM e SSD da 512GB. Il cuore del Mini PC pulsa in un Intel Core i3-1005-G1 con coprocessore grafico Intel UHD Graphics (300MHz- 900MHz): “La frequenza di base è di 1,2 GHz e la frequenza turbo massima è di 3,4 GHz.i3-1005G1 può ottenere un funzionamento più veloce e ridurre il consumo energetico grazie alla tecnologia a 10 nm”. Il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Pro.

Importante la disponibilità in termini di connettività: HDMI e Display Port le uscite video, doppia RJ45 Ethernet per la connettività e la rete, due porte USB 2.0. Questo elementi definiscono in buona sostanza l’utilità che il Mini PC può assumere: tra gli altri non è da sottovalutare il suo possibile ruolo su reti di PC basata su un server centrale, qualcosa che per specifiche funzioni e precise organizzazioni può diventare un’ottimo strumento di lavoro di basso profilo. La doppia uscita video paventa il ruolo del Mini PC anche come papabile media player, consentendo al sistema di organizzare al meglio flussi video di qualità.

In questi casi l’occasionale sconto disponibile diventa la miglior occasione di ingresso nel mondo dei Mini PC, poiché possono risolvere molte situazioni anche con piccoli budget a disposizione. Attenzione, però: si tratta di una offerta lampo e questo prezzo è destinato a restare valido soltanto per la giornata di oggi.