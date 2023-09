Mini PC MINIS: prestazioni e affidabilità in SUPER sconto

Se stai cercando un mini PC potente e compatto per soddisfare tutte le tue esigenze informatiche, non cercare oltre. Il MINIS FORUM UM560XT è la soluzione ideale e, al momento, puoi ottenerlo con uno sconto del 26% su Amazon. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per avere a disposizione un dispositivo che unisce prestazioni elevate, ampie capacità di archiviazione e una dimensione incredibilmente compatta. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 319,99 euro.

Mini PC MINIS: un’occasione da non perdere

Una delle caratteristiche principali di questo mini PC è il suo processore AMD Ryzen 5 5600H con scheda grafica AMD Radeon. Con 6 core e 12 thread, questo processore può raggiungere una frequenza di 4,2 GHz e offre prestazioni sorprendenti per il multitasking, l’elaborazione multimediale e anche per il gaming e la creazione di contenuti grafici. La scheda grafica con una frequenza di 1800 MHz garantisce una resa grafica di alta qualità.

Per quanto riguarda la memoria e lo storage, il MINIS FORUM UM560XT non delude. È dotato di 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale (espandibile fino a 64 GB) e un veloce SSD M.2 PCIe da 512 GB. Inoltre, offre la possibilità di espandere ulteriormente lo storage tramite uno slot per disco rigido SATA da 2,5 pollici.

La versatilità di questo mini PC è amplificata dalla tripla uscita di visualizzazione 4K a 60Hz, che consente di collegare tre monitor contemporaneamente attraverso doppio HDMI e USB-C. Questa caratteristica è perfetta per aumentare la produttività, godersi il multimediale in alta risoluzione o gestire comodamente le attività lavorative da casa.

La dimensione compatta del MINIS FORUM UM560XT, 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm, lo rende ideale per risparmiare spazio sul tuo desktop. Consuma anche meno energia rispetto ai PC tradizionali, contribuendo all’efficienza energetica.

Un altro punto di forza è il sistema di raffreddamento avanzato con metallo liquido di alta qualità. Questo garantisce che il tuo mini PC rimanga fresco e silenzioso anche durante le sessioni di lavoro più intense o le sessioni di gioco.

In conclusione, se desideri un mini PC che offra alte prestazioni, capacità di archiviazione espandibili, compattezza e un sistema di raffreddamento di alta qualità, il MINIS FORUM UM560XT è la scelta perfetta. Non perdere l’occasione di acquistarlo ora su Amazon con uno sconto del 26%. I pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba con il prezzo speciale di soli 319,99 euro.

