Mini PC MinisForum: l'affare di oggi andrà a ruba

Considerate le componenti hardware in dotazione, MinisForum UM250 al prezzo minimo storico su Amazon è un vero affare da non lasciarsi sfuggire. Il potente Mini PC si trova in questo momento ben al di sotto della soglia dei 400 euro, grazie all’offerta lampo che scadrà tra poche ore. Un’ottima occasione per allestire una nuova postazione desktop da dedicare a lavoro, studio, navigazione o intrattenimento multimediale. Non c’è però tempo da perdere.

MinisForum UM250: il Mini PC al prezzo minimo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e alle più importanti caratteristiche integrate: processore AMD Ryzen con GPU Radeon Vega 8 affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile). A questo si aggiungono i moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless oltre a una gamma completa di porte e slot, da USB 3.1 Type-A a USB-C, dal jack audio a Ethernet, senza dimenticare gli output video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Come si può leggere nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale e possibilità di ricevere automaticamente tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft in futuro, così come le patch di sicurezza. Così si è certi di poter contare sull’accesso a ogni funzionalità della piattaforma e di essere protetti da virus e altre minacce informatiche.

In questo momento c’è l’opportunità di acquistare MinisForum UM250 al prezzo finale di soli 390,99 euro invece di 499,99 euro come da listino. La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita a domicilio curata dalla logistica di Amazon: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania. Ricordiamo che si tratta di un’offerta lampo: gli interessati non perdano tempo, rimarrà attiva solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.