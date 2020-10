Mini PC con 8 GB di RAM e Windows 10 in offerta lampo

Gli Amazon Prime Day si sono da poco conclusi, ma le offerte continuano ad esserci giornalmente. Se siete quindi alla ricerca di un ottimo Mini PC e non siete riusciti a prenderlo nel corso di questi due giorni di offerte, non disperate perché è disponibile uno sconto a tempo davvero interessante sempre su Amazon.

Mini PC Minisforum N34-H a meno di 200 euro su Amazon

Stiamo parlando del Mini PC Minisforum N34-H con Windows 10 Pro a 64 bit preinstallato e supporto a Linux, processore Intel Celeron N3450 (2 MB di cache, fino a 2,2 GHz), 8GB LPDDR4 di RAM e scheda grafica Intel HD Graphics 700M. Questo Mini PC è anche dotato di porta HDMI 2.0 (4K@60Hz), mini DP (4K@60Hz) e USB-C (4K@60Hz).

A disposizione ci sono 128 GB di SSD che possono essere aumentati tramite SSD M.2 2242 NVMe (fino a 1 TB), HDD SATA da 2,5 pollici (fino a 2 TB) e scheda TF da 128 GB. Il sistema di raffreddamento innovativo tramite ventola e tubi di calore permette di ottenere prestazioni eccellenti anche con la CPU al 100%. La frequenza non diminuisce e rimane costante a 2,2 GHz, il consumo energetico però rimane basso fino ad un massimo di 16 W.

La potenza però è inversamente proporzionale alle dimensioni. Queste sono di appena 12.5 x 11.3 x 3 cm e un peso di 250 grammi e rendono il Mini PC Minisforum N34-H un ottimo dispositivo per l’home entertainment, perfetto per home office, sicurezza e sorveglianza digitali, sala conferenze e quant’altro. Non perdete l’occasione di usufruire di questa offerta a tempo e portarvelo a casa con uno sconto pari al 20% rispetto al prezzo di listino.