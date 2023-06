Mini PC MOSTRUOSO: i9, 32GB di RAM, SSD 1TB con uno sconto SUPER

Se sei alla ricerca di un Mini PC che rappresenti la potenza pura, non cercare oltre: il Neptune NAD9 è qui per stupirti.

Questo mini PC mostruoso è equipaggiato con caratteristiche straordinarie che lo rendono una scelta ideale per il gioco e il lavoro intensivo. E la cosa migliore? Puoi ottenerlo a un prezzo super conveniente su Amazon: a soli 695,99 euro invece di 999.

Mini PC Neptune NAD9: a dir poco velocissimo

Il cuore pulsante del Neptune NAD9 è l’impressionante processore Intel Core i9 di 12a generazione. Con il potente i9 12900H, dotato di 14 core e 20 thread, potrai affrontare qualsiasi sfida senza compromessi. Con una frequenza di base da 2,5 GHz che può raggiungere i 5,0 GHz, questo processore ti offrirà prestazioni potenti e un’esperienza di gioco e lavoro fluida. Inoltre, la grafica Intel Iris Xe 96EU arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva.

Ma la potenza non è tutto. Il Neptune NAD9 offre una superba capacità di espansione. Con una RAM DDR4 integrata da 32 GB (espandibile fino a 64 GB) e un SSD M.2 2280 NVMe PCIe4.0 da 1 TB, avrai spazio più che sufficiente per i tuoi file e applicazioni. Inoltre, puoi facilmente espandere ulteriormente lo storage grazie ai due slot per HDD SATA da 2,5 pollici o SSD (non inclusi). Il sistema operativo Windows 11 Pro è già preinstallato, ma il mini PC supporta anche il sistema Linux e Ubuntu.

Il Neptune NAD9 è stato progettato per garantire un raffreddamento ottimale. Con un design a maglie larghe, tre tubi di calore in rame, quattro prese d’aria, un super dissipatore di calore e una ventola intelligente, il calore viene assorbito e trasferito in modo efficace, mantenendo il PC ad alte prestazioni senza surriscaldarsi.

Nonostante la sua potenza, il Neptune NAD9 ha un design mini e leggero. Completamente realizzato in metallo, offre una struttura di fascia alta e robusta. Con le sue dimensioni compatte di circa 8,2 x 2,6 x 7,1 pollici, è perfetto per viaggi di lavoro o per l’utilizzo in ufficio.

Non devi preoccuparti delle connessioni: il Neptune NAD9 offre una vasta gamma di porte, tra cui 5 porte USB-A, 2 porte USB-C e 2 porte HDMI. Con la possibilità di gestire l’uscita video quad 4K, avrai tutte le connessioni di cui hai bisogno per le tue attività d’ufficio e le tue sessioni di gioco.

Infine, potrai acquistare il Neptune NAD9 con la tranquillità di una garanzia di 2 anni, un servizio post-vendita attivo 24/7 e supporto tecnico a vita offerti dal nostro negozio.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sul Neptune NAD9. Sfrutta il prezzo scontato su Amazon e porta a casa un Mini PC mostryoso che soddisferà tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.