Mini PC MSI Core i7 decima gen a meno di 500 euro

I mini PC, soprattutto in un periodo di smart working e DAD, rappresentano una delle soluzioni più versatili per un buon computer investendo uno spazio minimo. Tuttavia a risentirne sono spesso le prestazioni. L’MSI Cubi 5 che vi suggeriamo oggi è un perfetto compromesso tra spazio impiegato ed ottime prestazioni.

MSI Cubi 5: caratteristiche tecniche

Il piccolo della casa taiwanese ospita un Intel Core i7-10510U di decima generazione. Si tratta di un processore di fascia alta da 4 core ed 8 thread grazie alla tecnologia Multithreading di Intel, in grado di raggiungere la bellezza di 4,9GHz come frequenza in TurboBoost. Grazie ai due slot configurati in dual channel, è possibile abbinare fino a 64GB di memoria RAM DDR4. Non mancano lo slot per un SSD NVMe M.2 2280 ed un alloggio per HDD/SSD da 2,5 pollici per ampliare in maniera significativa l’archiviazione di massa. Parliamo di una configurazione di alto livello, capace di sostituire in ogni situazione un laptop o un desktop, a dispetto delle dimensioni. Uno strumento ideale tanto a casa quanto in ufficio per chi vuole prestazioni elevate, contenendo il più possibile lo spazio impegnato. Grazie all’attacco VESA incluso in confezione infatti, è possibile fissare il mini PC direttamente al monitor, eliminando qualsiasi tipo di ingombro.

Dal punto di vista delle connessioni non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 5, di cui tre con specifica USB 3.0 (una frontale) a cui si aggiunge una porta USB Type-C (frontale). Per quanto riguarda le uscite audio/video ne ritroviamo sia una HDMI che una DisplayPort le quali permettono di collegare contemporaneamente due monitor con risoluzione fino al 4K 60fps. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, così come i due jack separati da 3,5mm per cuffie (o diffusori) e microfono. Chiudono il cerchio le connessioni senza fili che offrono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

L’MSI Cubi 5 è disponibile su Amazon a soli 473,99 euro con uno sconto di oltre 20 euro sul prezzo di listino.