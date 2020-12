Mini PC MSI Cubi 5 al minor prezzo di sempre: solo 369€

Vi abbiamo parlato molto spesso di offerte legate ai Mini PC, ma quest’oggi vogliamo parlarvi di un calo di prezzo ai minimi storici di uno dei Mini PC migliori che ci siano in vendita. Stiamo parlando del MSI Cubi 5 10M-019DE che presenta tutta l’innovazione tecnologica e l’affidabilità di MSI ad un prezzo di soli 368,97 euro invece del prezzo medio di 480 euro.

Mini PC MSI Cubi 5: caratteristiche principali

Questo Mini PC MSI Cubi 5 10M-019DE è un potente PC desktop in formato miniatura. Non è solo una pratica HTPC utile per controllare tutte le applicazioni multimediali in casa, ma anche come computer Office e per progetti commerciali. A differenza di un PC desktop di grandi dimensioni, Cubi 5 non occupa spazio fisso nella stanza e può essere utilizzato ovunque sia più necessario, anche montato dietro un monitor.

Il cuore pulsante del dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel Core i3-10110U di decima generazione, 4 GB di RAM DDR4, un SSD da 256 GB espandibile tramite sostituzione dello stesso o ampliamento tramite scheda TF o HDD da 2,5″ e il tutto è gestito dal sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato.

Per quanto riguarda la connettività troviamo il supporto al nuovo standard WiFi 6, Bluetooth, una porta USB 3.2 Gen1 (tipo C), 3 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, una display port, una porta HDMI, una porta LAN Gigabit e due porte separate microfono e audio.

Non fatevi scappare questo calo di prezzo incredibile per portarvi a casa il Mini PC MSI Cubi 5 10M-019DE a soli 368,97 euro.