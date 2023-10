Mini PC MSI Cubi N: difficile trovare di meglio (-12%)

L’era dei computer potenti ma ingombranti è finita. Oggi, con l’avanzamento della tecnologia, possiamo avere accesso a prestazioni desktop in un pacchetto incredibilmente compatto. Il Mini PC Cubi N JSL di MSI è l’epitome di questa rivoluzione, offrendo un’esperienza informatica potente e senza problemi in un formato così piccolo che potrebbe stare nel palmo della tua mano. Al momento, puoi ottenerlo su Amazon con uno sconto del 12%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 120,00 euro.

Mini PC MSI Cubi N: le scorte a disposizione sono quasi finite

Questo Mini PC compatto è perfetto sia per un ambiente lavorativo portatile che come sistema di intrattenimento discreto a casa. Con il processore Intel Celeron N4500 all’avanguardia lanciato nel primo trimestre del 2021, offre prestazioni desktop affidabili senza il fastidio di un’enorme torre PC. La memoria DDR4 da 4 GB (espandibile fino a 16 GB) e il supporto per display 4K/UHD a 60Hz garantiscono un’esperienza visiva superiore, che rende questo mini PC ideale per il binge-watching o per le videoconferenze di lavoro.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo Mini PC è la capacità di supportare due monitor contemporaneamente grazie alle porte HDMI 1.4 e VGA, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e consentendo di visualizzare in anteprima i contenuti e-commerce.

La connettività è all’avanguardia con Intel Wireless AC 9462 (LAN wireless da 1,3 Gbps) e Bluetooth 5.1, oltre a una porta LAN Ethernet da 1 Gbps per reti cablate. Inoltre, il sistema è protetto da tecnologia FW TPM (Firmware Trusted Platform Module) che offre opzioni di sicurezza e crittografia per proteggere i dati sensibili.

Il Cubi N JSL è anche incredibilmente versatile, con opzioni di archiviazione aggiornabili, inclusi uno slot M.2 SSD da 128 GB preinstallato e supporto per HDD/SSD da 2.5″. Le doppie porte USB 3.2 Gen2 Tipo A sulla I/O frontale offrono una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, garantendo un trasferimento file veloce e senza intoppi.

Inoltre, se desideri un’installazione ultra minimalista, il Cubi N JSL può essere montato su VESA, consentendoti di creare un desktop senza distrazioni.

Infine, grazie al design termico altamente efficiente e alla ventola di raffreddamento a basso rumore, questo Mini PC funziona in modo silenzioso, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente, che sia l’ufficio, la camera da letto o il salotto.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il futuro della computazione con uno sconto del 12%. Acquista ora il mini PC Cubi N JSL di MSI su Amazon, al prezzo speciale di soli 120,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

