Mini PC MSI Intel i3 8/256GB Wi-Fi 6 a meno 100 euro

Oggi Amazon propone un’interessante offerta su uno dei mini PC più apprezzati del mercato. Stiamo parlando della serie Cubi di MSI, ed in particolare del Cubi 5 10M con processore Intel Core di decima generazione, ideale sia a casa che in ufficio.

Mini PC MSI Cubi 5 10M: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore troviamo un Intel Core i3-10110U, una CPU da 2 core e 4 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading esclusivo di Intel. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Come da tradizione non manca la possibilità di espandere la memoria di archiviazione, sia sostituendo l’SSD con uno più capiente, che aggiungendo un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma perfetta per le attività quotidiane. È possibile gestire in maniera fluida il pacchetto Office così come la navigazione internet e la fruizione dei contenuti multimediali, anche in streaming (Netflix, Prime Video, Disney+).

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Troviamo ben 6 porte USB di cui tre USB 3.2 Gen1 Type-A ed una USB 3.2 Gen1 Type-C frontale. Due anche i jack da 3,5mm che permettono di separare i canali microfono ed altoparlanti. Due anche le uscite audio/video che prevedono un’uscita HDMI ed una DisplayPort le quali permettono di collegare due monitor con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per collegare il PC alla rete tramite cavo ethernet ottenendo così la massima velocità e stabilità di connessione. Tuttavia non mancano le connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, è possibile acquistare su Amazon l’MSI Cubi a soli 399,99 euro con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.