Mini PC 32GB RAM: approfitta del Coupon 100€ su Amazon

Potente, ma compatto, il Mini PC NiPoGi è la soluzione ideale per produttività e intrattenimento. Dotato di 32GB di RAM e 512GB di ROM, è la scelta perfetta per te che vuoi tanto spazio sulla scrivania senza rinunciare alle prestazioni. Applica il Coupon 100€ prima di metterlo in carrello. In questo modo lo paghi solo 449 euro, invece di 549 euro. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Mini PC NiPoGi: tuo a un prezzo formidabile

Scegli potenza e dimensioni ridotte con il Mini PC NiPoGi da 32GB di RAM e 512GB di ROM. Dotato di processore Intel Core i5, hai tutto il necessario per lavorare e studiare in maniera efficace e rapida. Inoltre, anche l’intrattenimento è di qualità grazie al supporto 4K Ultra HD in dotazione. Lo monti direttamente dietro il tuo monitor per avere ancora più spazio sul tuo piano di lavoro.

Acquistalo applicando il Coupon 100€. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

