Mini PC NiPoGi AK1 Plus con 16/512GB al prezzo più BASSO DI SEMPRE

I Mini PC sono ormai da diverso tempo una soluzione abbastanza interessante, versatile e potente utilizzata da parecchi utenti per le attività base in casa o in ufficio. Quest’oggi vi vogliamo parlare di una grande offerta Amazon riguardante uno dei Mini PC migliori sul mercato: il NiPoGi AK1 Plus. Il suo prezzo mediano passa da 279 euro a 189 euro grazie allo sconto del 5% applicato sul prezzo più basso recente. Come capite bene, quello finale è il prezzo più basso di sempre!

Mini PC NiPoGi AK1 Plus a soli 189 euro su Amazon

La versione di questo Mini PC in offerta è dotato del più recente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione (fino a 3,4 GHz, 4C/4T, 15 W a basso consumo energetico), con sistema operativo Windows 11 PRO (64-bit) preinstallato, GPU Intel UHD Graphics 1.20GHz con supporto alla risoluzione 4K, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD espandibili.

Questo Mini PC è dotato anche di connessione wireless con Wi-Fi 802.11ac dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz e Bluetooth 4.2. La memoria di archiviazione può essere aumentata tramite un SSD mSATA nello slot mSATA presente nel mainframe (SSD mSATA fino a 128 GB) o tramite SSD o HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB.

Oltre al Wi-Fi dal punto di vista della connettività vi sono 2 porte HDMI con funzione di streaming multimediale e doppia connessione display per offrire un’esperienza d’uso eccellente e una qualità dell’immagine realistica. Supporto anche per il Wake On Lan e per l’avvio automatico. Poi troviamo una porta Gigabit Ethernet da 1000 Mb / s, due porte USB 2.0 e due porte USB 3.0.

Il meraviglioso design futuristico dello chassis del Mini PC NiPOGi AK1 Plus e alla sua ventola intera, la dissipazione del calore è ottima e la sua rumorosità è ridotta al minimo. Infine grazie al modulo di installazione VESA, questo dispositivo è ideale per essere nascosto dietro monitor o TV per risparmiare spazio sulla scrivania.

Cosa state aspettando? Potete acquistare questo gioiellino di tecnologia e design al prezzo di appena 189 euro grazie allo sconto del 5% sul prezzo più basso recente. Con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potrete pagarlo pure in comode rate a tasso zero.

