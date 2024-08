Mini PC NiPoGi AK1 PLUS: sconto ESCLUSIVO del 21%

Il mini PC NiPoGi AK1 PLUS è il dispositivo che trasforma qualsiasi spazio in un centro di potenza e produttività. Oggi, è in super sconto del 21% su Amazon, rendendolo un affare imperdibile per chiunque voglia aggiornare il proprio setup tecnologico senza compromettere spazio o prestazioni. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 189,00 euro, anziché 239,00 euro.

Mini PC NiPoGi AK1 PLUS: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake-N95, il NiPoGi AK1 PLUS offre una potenza di elaborazione eccezionale. Con una velocità fino a 3,4 GHz e una configurazione a 4 core/4 thread, questo processore garantisce un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto ai modelli precedenti come N5105 e N5095, e del 10% rispetto all’N100.

La grande capacità di archiviazione è un altro punto di forza di questo mini PC. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, offre spazio sufficiente per tutte le tue applicazioni e file. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria fino a 2 TB grazie all’aggiunta di un SSD M.2 o un HDD da 2,5”. Questa flessibilità lo rende ideale per l’editing di immagini, la navigazione internet, le applicazioni di broadcast e le attività burocratiche.

Il supporto per doppi monitor 4K a 60 Hz tramite due porte HDMI permette di collegare due display contemporaneamente, aumentando l’efficienza del multitasking. Con un consumo energetico di soli 15 W TDP, il NiPoGi AK1 PLUS è anche un dispositivo ecologico, che supporta funzioni come il RTC Wake e l’Auto Power On. Una ventola integrata garantisce un raffreddamento ottimale, mantenendo il dispositivo sempre performante.

La connessione è semplice e veloce grazie al WiFi dual-band 2.4G + 5G e alla porta Gigabit Ethernet da 1000 Mbps. Inoltre, il supporto Bluetooth 4.2 consente di collegare facilmente dispositivi come tastiere e mouse wireless. Il supporto VESA incluso permette di montare il mini PC dietro un monitor, creando un ambiente d’ufficio pulito e ordinato.

Con dimensioni compatte di 5,04” x 5,04” x 2,05” e un peso di soli 391 g, il NiPoGi AK1 PLUS è piccolo ma estremamente potente. Le sue numerose porte – due HDMI, una RJ45 e quattro USB – soddisfano tutte le esigenze di connessione. È la scelta ideale per chi necessita di un computer portatile, versatile e potente.

Approfitta subito dello sconto eccezionale del 21% su Amazon e acquista il mini PC NiPoGi AK1 PLUS, al prezzo competitivo di soli 189,00 euro.