Mini PC NiPoGi AK1 Pro: PAZZESCO coupon sconto di 110€

I Mini PC sono una soluzione versatile e potente utilizzata sempre da più utenti per le attività base in casa o in ufficio. Quest’oggi vi vogliamo parlare di una grande offerta Amazon riguardante uno dei Mini PC migliori in vendita: il NiPoGi AK1 PRO. Il suo prezzo di vendita passa da 299,99 euro a 189,99 euro grazie al coupon sconto di 110 euro da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Mini PC NiPoGi AK1 Pro a soli 189,99 euro su Amazon

Riguarda il Mini PC NiPoGi AK1 Pro dotato del più recente Intel Jasper Lake N5105 della 11 Generazione (4 MB di cache.2.0 GHz a 2.90 GHz), Windows 11 (64-bit) preinstallato, GPU Intel UHD800 con supporto alla risoluzione 4K, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD espandibili.

Questo Mini PC è dotato anche della più recente tecnologia di connessione wireless con Wi-Fi 802.11ac dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz. La memoria di archiviazione può essere aumentata tramite un SSD mSATA nello slot mSATA presente nel mainframe (SSD mSATA fino a 128 GB) o tramite SSD o HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB.

Oltre al Wi-Fi dal punto di vista della connettività vi sono 2 porte HDMI con funzione di streaming multimediale e doppia connessione display per offrire un’esperienza d’uso eccellente e una qualità dell’immagine realistica. Supporto anche per il Wake On Lan e per l’avvio automatico. Poi troviamo una porta Gigabit Ethernet da 1000 Mb / s, Bluetooth 4.2, due porte USB 2.0 e due porte USB 3.0.

Grazie al futuristico design dello chassis del Mini PC NiPOGi AK1 Pro e alla sua ventola intera, la dissipazione del calore è ottima e la sua rumorosità è ridotta al minimo. Infine grazie al modulo di installazione VESA, questo dispositivo è ideale per essere nascosto dietro monitor o TV per risparmiare spazio sulla scrivania. Potete acquistare questo gioiellino di tecnologia e design al prezzo di appena 189,99 euro grazie al coupon sconto di ben 110 euro sul prezzo di listino da selezionare prima di procedere con l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.