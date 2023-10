Mini PC: due coupon per NiPoGi AK1PLUS, attivali ora

Grande occasione oggi su Amazon per chi vuol mettere un Mini PC sulla scrivania. Il modello NiPoGi AK1PLUS è protagonista di un doppio sconto speciale: oltre al coupon dal valore di 80 euro che è possibile attivare con un click c’è il codice WLYA5YL3 che taglia ulteriormente la spesa. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, è meglio approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out.

Due coupon per NiPoGi AK1PLUS: che affare il Mini PC

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

Queste, invece, sono le porte di connessione incluse: due USB 3.0 e altrettante 2.0, doppia uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare NiPoGi AK1PLYS al prezzo finale di soli 189 euro invece di 329 euro come in occasione dell’offerta più bassa recente. È il minimo storico per un Mini PC le cui caratteristiche sono adatte sia alla produttività quotidiana che allo studio e all’intrattenimento multimediale.

Vale inoltre la pena segnalare la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi decide di effettuare ora l’ordine lo potrà mettere sulla scrivania già entro domani. Non è tutto: nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente. un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

