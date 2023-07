Mini PC NiPoGi AK2 Plus: lo sconto del 50% è PAZZESCO come le sue qualità tecniche

Di Mini PC in commercio ce ne sono davvero tantissimi, ma quello proposto oggi in offerta su Amazon ha davvero dell’incredibile sia per il comparto tecnico, sia per il prezzo. Stiamo parlando di un Mini PC che, come vedrete a breve, presenta un hardware di alto livello che viene proposto a soli 200 euro grazie a uno sconto del 50% applicabile tramite coupon prima di procedere con l’acquisto.

Mini PC NiPoGi AK2 Plus: caratteristiche tecniche incredibili

Il Mini PC del marchio NiPoGi presenta già installato l’ultimo Windows 11 Pro ed è dotato di un processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione (4C/4T, 6MB di cache, fino a 3,4GHz, 6W TDP). L’hardware potente garantisce un funzionamento più stabile e crea un’esperienza fluida per l’intrattenimento, la navigazione Web e il lavoro. Il Mini PC è dotato di 16 GB DDR4 e 512GB ROM, con abbastanza RAM per eseguire e salvare più file e avviare contenuti contemporaneamente. Potete anche espandere la memoria di archiviazione fino a 2TB usando un HDD/SSD SATA da 2,5 pollici o un SSD M.2 NVME.

Il mini computer è dotato di Intel UHD Graphics (750 MHz max), offre potenti prestazioni grafiche, supporta video 4K e ha dalla sua 2 porte HDMI 2.0 che consentono di eseguire più attività in modo efficiente su display 4K a 60 Hz. Include il supporto VESA per configurare un PC all-in-one e liberare spazio sulla scrivania. Il MiniPC NiPoGi supporta anche la connessione Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2.

Si tratta di un prodotto davvero ottimo che al prezzo di 200 euro è assolutamente regalato. Vi consigliamo di andare immediatamente su Amazon visto la promozione potrebbe terminare e di non dimenticarvi di selezionare l’appositivo coupon con lo sconto del 50% prima di procedere con l’acquisto. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

