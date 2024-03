Mini PC NiPoGi AM06 PRO: un AFFARE da non perdere (-19%)

Hai mai desiderato un mini PC che offrisse prestazioni da desktop ma con la portabilità di un laptop? Beh, il NiPoGi AM06 PRO è qui per realizzare il tuo sogno. E con il suo super sconto del 19% su Amazon, è ora il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 299,00 euro, anziché 369,00 euro.

Mini PC NiPoGi AM06 PRO: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato del potente processore Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U, questo mini PC offre prestazioni straordinarie in un formato compatto. Con 6 core e 12 thread, sarà in grado di gestire senza sforzo qualsiasi compito, che tu stia lavorando su documenti di Office o giocando ai tuoi giochi preferiti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, avrai spazio e velocità più che sufficienti per tutte le tue esigenze di memorizzazione e multitasking. E grazie alla possibilità di espansione fino a 2 TB, non dovrai mai più preoccuparti di rimanere senza spazio. E che dire dei display? Con capacità di uscita 4K su tre display diversi, potrai goderti un’esperienza visiva mozzafiato come mai prima d’ora. Che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti grafici, l’AM06 PRO ti offrirà dettagli nitidi e colori vividi.

Ma non è tutto. Questo mini PC è anche dotato di doppia porta di rete gigabit, Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2 integrati, garantendo una connettività senza problemi in qualsiasi situazione. E con il suo avanzato sistema di raffreddamento, potrai goderti prestazioni elevate senza rumori fastidiosi.

In conclusione, se stai cercando un mini PC potente, flessibile e conveniente, il NiPoGi AM06 PRO è esattamente quello che fa per te. E con il suo sconto del 19% su Amazon è impossibile resistergli al prezzo vantaggioso di soli 299,00 euro.