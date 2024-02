Mini PC NiPoGi: IMPOSSIBILE resistere a questo prezzo (-100€)

Se sei alla ricerca di un mini PC che unisca potenza, versatilità e convenienza, il NiPoGi AM02PRO è qui per soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Con uno sconto incredibile di 100 euro su Amazon, oggi è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 349,00 euro, anziché 449,00 euro.

Mini PC NiPoGi: questa promozione potrebbe finire da un momento all’altro

Dotato del potente processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core fisici e 16 thread, questo mini PC NiPoGi è progettato per offrire prestazioni multithread senza rivali, garantendo una fluidità senza precedenti nelle tue attività quotidiane, dal gaming all’editing video. Ma le sorprese non finiscono qui, la GPU Radeon RX Vega 8 integrata offre prestazioni grafiche eccezionali, superando di gran lunga la concorrenza e garantendo immagini nitide e dettagliate per il tuo lavoro creativo e le tue sessioni di gaming leggero.

Grazie alla memoria DDR4 da 16GB e all’unità SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB, avrai spazio e velocità più che sufficienti per archiviare tutti i tuoi file multimediali e eseguire le tue applicazioni preferite senza intoppi.

La connettività è un’altra caratteristica di rilievo di questo mini PC NiPoGi: le porte HDMI+DP supportano l’uscita a doppio schermo con risoluzione 4K UHD, offrendo esperienze visive mozzafiato per il tuo lavoro e il tuo tempo libero. E con le quattro porte USB 3.0 e l’interfaccia USB-C, potrai connettere tutti i tuoi dispositivi con facilità e velocità. Infine, con il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, potrai godere di un’esperienza intuitiva e sicura fin dal primo momento in cui accendi il tuo mini PC.

In breve, il NiPoGi AM02PRO è la scelta ideale per chi cerca potenza, versatilità e convenienza in un unico pacchetto. Non perdere altro tempo e approfitta subito del coupon sconto di 100 euro su Amazon per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 349,00 euro.

