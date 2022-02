Mini PC NiPoGi in offerta lampo: pochi pezzi

Senza troppi fronzoli: il Mini PC del marchio NiPoGi con CPU Intel e Windows 10 Pro è in offerta lampo su Amazon con un forte sconto. Gli interessati ne approfittino subito, prima che le unità a disposizione risultino esaurite. Può tornare utile sia per lo studio sia per la produttività di base, ma anche per navigare e per l’intrattenimento multimediale, sostituendo un computer desktop tradizionale ben più ingombrante. Vediamo quali sono le sue caratteristiche più importanti.

NiPoGi, Mini PC: poco tempo per lo sconto

Queste le principali specifiche tecniche: processore Intel Pentium J4205, GPU Intel HD Graphics 500 per l’elaborazione del comparto grafico, 12 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (possibilità di espansione), WiFi dual band, Bluetooth, doppia uscita video HDMI per le configurazioni multi-monitor con supporto al 4K, slot Ethernet, lettore microSD e una gamma completa di porte per la connettività. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova sono entusiaste, con una media voto che va ben oltre le 4/5 stelle e commenti positivi. Particolarmente apprezzato il design compatto che, tra le altre cose, offre la possibilità di montare il dispositivi sul retro dello schermo grazie al supporto VESA fornito in dotazione.

Come scritto in apertura, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Questo assicura la possibilità di ricevere puntualmente tutti gli aggiornamenti rilasciati e le patch che correggono bug o vulnerabilità.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare il Mini PC del marchio NiPoGi approfittando dell’offerta lampo Amazon che lo propone al prezzo di soli 237,91 euro. Il numero delle unità a disposizione è però limitato e la promozione durerà poche ore: gli interessati non perdano tempo. Con disponibilità immediata, se lo compri subito domani sarà sulla tua scrivania.

