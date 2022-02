Ripetitore WiFi Xiaomi: così è un REGALO

Progettato per portare la connettività wireless in ogni stanza e in ogni angolo degli ambienti domestici, anche nelle case più grandi e disposte su più piani, Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che lo rende acquistabile approfittando di un forte sconto. Non sappiamo per quanto durerà la promozione, meglio approfittarne subito prima che scada. Il prezzo finale è davvero stracciato, al minimo storico, difficilmente scenderà di nuovo a questo livello.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro a prezzo stracciato

Il ripetitore WiFi arriva alla velocità di 300 Mbps nel trasferimento dati. Può gestire fino a 64 dispositivi connessi in contemporanea, così da soddisfare tutte le esigenze di una smart home: telefoni, tablet, computer desktop e laptop, TV, set-top box, sensori e altro ancora. Nessun rallentamento o interruzione che possa impattare sullo streaming dei contenuti multimediali o sulla produttività quotidiana. È possibile collegarne diversi, a distanza, così da ottimizzare la copertura. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il processo di configurazione è estremamente semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha dimestichezza con il setup delle reti: si fa tutto attraverso un’applicazione sullo smartphone dall’interfaccia intuitiva e con istruzioni in italiano. La qualità del segnale trasmesso è garantita dalla presenza di due antenne. Sul retro si trova invece la spina da inserire nella presa a muro per l’alimentazione, così da non dover ricorrere all’utilizzo di cavi ingombranti e antiestetici.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro al prezzo di soli 9,99 euro, una spesa davvero irrisoria tenendo in considerazione le sue caratteristiche e le tante funzionalità offerte. Con disponibilità immediata, è consegnato a domicilio in un giorno dalla logistica di Amazon, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.