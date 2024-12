Mini PC con il nuovo Intel N150: coupon -180€ per Blackview MP60

Animato dal processore Intel N150 di ultima generazione con architettura Twin Lake, Blackview MP60 è in forte sconto su Amazon. In questo momento, puoi mettere sulla tua scrivania il nuovo Mini PC (o regalarlo per Natale) approfittando del coupon -150 euro da attivare sull’e-commerce. La disponibilità è immediata. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, che lo rendono adatto anche alla produttività.

Blackview MP60 con Intel N150: il nuovo Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamento al day one. Racchiuso all’interno di un case dalle dimensioni estremamente compatte c’è un comparto hardware di alto livello, di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB con unità SATA);

connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;

due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Ti basta attivare il coupn dedicato per ottenere lo sconto di 180 euro, così da poter acquistare Blackview MP60 al prezzo di soli 219 euro, una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratterisiche.

Il Mini PC è fornito con 2 anni di garanzia. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor il manuale. Se lo ordini adesso, entro un paio di giorni arriverà a casa tua con la consegna gratuita.