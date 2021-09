Mini PC o media center? La massima versatilità e silenziosità nel minimo spazio

Se stai cercando un buon Mini PC, dalle prestazioni discrete e soprattutto estremamente economico, le offerte di Amazon hanno la soluzione per te. Si tratta del Minis Forum N40, un piccolo dispositivo estremamente silenzioso, perfetto per le attività quotidiane.

Mini PC Minis Forum N40 fanless: caratteristiche tecniche

Il computer è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4020, una CPU da 4 core e 4 thread in grado di raggiungere i 2,8GHz. A questa si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC di spazio per la memorizzazione dei dati. Non manca, tuttavia, la possibile di estendere l’archiviazione attraverso due vie: aggiungendo una scheda microSD fino a 128GB e/o un SSD M.2 2242. A rendere il tutto completamente silenzioso ci pensa il sistema di raffreddamento fanless, ovvero senza alcun tipo di ventola. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma in grado di gestire agevolmente tutte le operazioni ricorrenti. Elaborare un file con Office, piuttosto che navigare in internet o godere dei contenuti in streaming non sarà un problema. Un’ottima soluzione per seguire lezioni e corsi da casa, riducendo l’ingombro del PC al minimo indispensabile.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono 3, di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Quest’ultima si rileva piuttosto comoda per effettuare rapidamente backup o espandere la memoria attraverso una periferica esterna. Due, invece, le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare simultaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4k a 60Hz. Non manca chiaramente la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità. Chiudono le connessioni wireless con il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie alle Offerte di settembre di Amazon il PC può essere acquistato sul portale a soli 144,49 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino.