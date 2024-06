Mini PC in offerta: HP Prodesk 600 G1 a meno di 100€

Approfitta dello sconto su Amazon disponibile in questo momento e acquista subito HP Prodesk 600 G1 al prezzo di soli 98 euro. Il Mini PC ha caratteristiche che lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica. Vale lo stesso per lo studio, per la navigazione online e per l’intrattenimento nel tempo libero (streaming e così via). Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza e a cosa rende l’offerta un buon affare per molti utenti.

Le specifiche del Mini PC di HP (Prodesk 600 G1)

Il sistema operativo preinstallato è Windows con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti. È inclusa una chiavetta Wi-Fi per la connettività wireless. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Processore Intel Core i5-4570T;

8 GB di RAM;

disco fisso da 500 GB;

quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet;

tre uscite video (due DisplayPort e una VGA) e due jack audio.

Al prezzo finale di soli 98 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il Mini PC di HP (modello Prodesk 600 G1 nella configurazione appena descritta) è un ottimo affare. Si tratta di un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, coperto dalla garanzia di un anno fornita dal programma Amazon Renewed.

La spedizione è gestita direttamente dall’e-commerce, che assicura la consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni di chi l’ha già comprato è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.