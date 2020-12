Mini PC per casa e ufficio a soli 100 euro

Se siete alla ricerca di un buon Mini PC, compatto e soprattutto economico, Amazon propone un’interessante soluzione tra le offerte di Natale. Stiamo parlando del Jumper Mini PC, un piccolo dispositivo fanless estremamente silenzioso ideale per le applicazioni d’ufficio.

Jumper Mini PC: caratteristiche tecniche

Questo computer ospita un Intel Celeron N3350 dotato di 2 core ad una frequenza massima di 2,4GHz. La memoria RAM è da 4GB mentre l’archiviazione di massa ammonta a 64GB eMMC. Si tratta di una configurazione senza troppe pretese, ma in grado di gestire il pacchetto Office o fruire dei contenuti multimediali. In ogni caso comunque lo spazio di archiviazione può essere aumentato grazie allo slot per le SD integrato, con schede di memoria fino a 256GB.

Buona anche la connettività che offre tutto ciò di cui si può avere bisogno. Sono ben 3 le porte USB, di cui due USB 3.0. Presenti sia l’uscita HDMI che quella VGA per la connessione al monitor, a cui si affiancano la porta RJ45 per la connessione cablata ed il tradizionale jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono. Non mancano le connessioni wireless grazie ad un modulo Wi-Fi e Bluetooth. Infine trattandosi di un dispositivo fanless, uno dei vantaggi è sicuramente la silenziosità. L’assenza di ventole infatti fa si che il PC non emetta alcun rumore, pur mantenendo una buona dissipazione grazie ai fori di areazione.

Oggi grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, potremo acquistare il mini PC Jumper su Amazon a soli 101,99 euro, con uno sconto di ben 38 euro sul prezzo di listino.