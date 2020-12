Mini PC per casa e ufficio in sconto su Amazon

Tra le tante offerte di Amazon, anche oggi vi proponiamo un ottimo mini PC adatto un po’ a tutte le esigenze, ma perfetto per studio e lavoro. In particolare si tratta di una soluzione ideale per chi vuole un computer performante, ma riducendo il più possibile lo spazio impegnato: l’APEPC AK2.

Mini PC APEPC AK2: caratteristiche tecniche

Quello che vogliamo suggerirvi è un computer di APEPC, marchio ormai noto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. I suoi PC si riconoscono per un’estetica curata ed un’ottima qualità costruttiva. Il modello in particolare è l’APEPC AK2 equipaggiato con un processore Intel Celeron J3455. La CPU da 4 core raggiunge i 2,3GHz, ed è accompagnato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria ROM. Molto interessante la possibilità di aggiungere un hard disk da 2,5 pollici fino a 2TB.

Dal punto di vista della connessione come di consueto non manca nulla. Sono presenti quattro porte USB di cui due 3.0, una porta Gigabit LAN ed il tradizionale jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. Le uscite HDMI sono ben due le quali permettono di creare postazioni multimonitor, con doppio schermo 4K a 60 fps. Non mancano sul fronte delle connessioni senza fili, Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connessione delle periferiche esterne. Una macchina perfetta per lo smartworking o la DAD, che grazie all’attacco VESA può essere fissato direttamente al monitor eliminando l’ingombro.

Attraverso un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il mini PC a 185 euro su Amazon con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino.