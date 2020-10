Mini-PC per configurazioni triplo monitor a meno di 200 euro

Amici di punto-informatico oggi vi proponiamo uno dei classici mini-PC di APEPC, azienda ormai ben nota ai clienti Amazon per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza i suoi prodotti. In particolare, l’offerta di questa giornata riguarda l’APEPC AK3 un mini-PC di fascia media, che si propone come una scelta interessante in questo settore. Particolarità di questo device, è la gestione simultanea di ben 3 monitor.

Mini-PC: APEPC AK3 che permette di gestire 3 monitor contemporaneamente scontato su Amazon

Il PC monta un processore Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. A questo vengono affiancati 6GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 128GB. Si tratta di un hardware leggermente sopra la media, che permette di gestire agevolmente il pacchetto Office, i contenuti multimediali e l’intrattenimento. Tuttavia se la memoria di massa dovesse risultare insufficiente, il mini-PC permette di estenderla attraverso l’aggiunta di un HDD/SSD da 2,5 pollici.

Sul fronte della connettività, questo mini-PC trova invece il suo vero punto di forza. Troviamo innanzitutto 4 porte USB (di cui due 3.0), la RJ45 per la connessione via cavo ed un jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono. Non manca un modulo Wi-Fi e Bluetooth per la connessione senza fili. Le uscite HDMI invece sono ben 2, a cui si aggiunge un’uscita VGA. In sostanza, l’AK3 di ACEPC permette di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente, possibilità piuttosto rara per i mini-PC in questa fascia di prezzo. Non manca infine la staffa VESA per fissare il computer direttamente ad uno dei monitor.

Oggi Amazon lo propone a 169,91 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino, un’offerta piuttosto valida per una configurazione desktop a triplo monitor con un ingombro tanto ridotto.