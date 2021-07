Mini PC: performance, sconto, personalità

Un altro modo di essere mobile, ma anche un altro modo di essere desktop PC. Un altro modo di essere player multimediale, ma anche un altro modo di essere studio e produttività. Pensaci: nei Mini PC si addensa tutto il vantaggio di questo concept ibrido che fa delle dimensioni (e del buon prezzo) un qualcosa che fa sempre più capolino tra le scelte di quanti ne apprezzano la versatilità. L'offerta oggi in vetrina su Amazon, un Minis Forum basato su Intel Core i5 5257U, ne è l'emblema perfetto per comprendere quanto possa valere questo concetto di “versatilità“.

Versatilità e personalità

La prima volta che l'ho usato, mi è stato utile per costruire una rete di lavoro connessa ad un server centrale: 4 postazioni di inserimento dati messe a punto con quattro mini PC di questo tipo. Il vantaggio è nel prezzo (questo Minis Forum vien via oggi con 305,99 euro), ma va anche ben oltre: pensare di poter avvitare il Mini PC alla parte posteriore del display, ove gestire tutte le connessioni senza cavi pendenti, è qualcosa che fa davvero la differenza in molte occasioni. Non serve mettere in campo grandi case o molteplici laptop: i Mini PC sanno il fatto loro e possono distribuire vantaggi ben più ampi di quanto non si immagini.

Che tu lo voglia usare per un ragazzino alle prime armi, per una postazione di smart working in poco spazio, per una rete di lavoro come quella sopra descritta o come player multimediale connesso a più display (nel mio caso, per la riproduzione di video 4K a ciclo continuo su una molteplicità di display in parallelo), Mini PC di questo tipo assolvono al compito senza problema alcuno e con gran risparmio complessivo. Facile configurazione, attivazione immediata all'accensione e tutto ciò senza compromessi: 256GB di SSD, 8GB di RAM, Wifi, porte HDMI e USB-C.

Accetta il consiglio: tieni in stretta considerazione il valore della versatilità, perché non raramente sfocia nel concetto di “personalità” e diventa quindi molto facilmente vera opportunità. I PC non giudicano a centimetri cubi, né a peso: contano specifiche ed equilibrio complessivo, nonché un rapporto qualità/prezzo che in molti casi premia soluzioni “mini” (soprattutto quando in dotazione si ha già un display). Questa l'offerta disponibile oggi: -19%, 74 euro immediatamente in tasca e tutta la versatilità del Minis Forum a disposizione per le proprie idee.