Il Mini PC che puoi portare in tasca: tuo a soli 179€ con questo coupon

Un Mini PC che puoi tenere sul palmo di una mano. È l’interessante proposta di Chuwi Larkbox, un personal computer super compatto che puoi acquistare su Amazon in offerta esclusiva a soli 179€! Per ottenere lo sconto ti basta sfruttare il coupon spuntando la voce “Applica coupon 40€” che trovi proprio sotto al prezzo di listino di 219€.

Un risparmio non indifferente per un piccolo PC che saprà conquistarti non solo per la sua estetica indubbiamente originale, ma anche per prestazioni super che ti daranno una grossa mano per la tua produttività.

Mini PC Chuwi Larkbox Pro: velocità e potenza in pochissimo spazio

Ancor prima delle sue prestazioni tecniche, le peculiarità del Mini PC Chuwi Larkbox Pro sono le sue incredibili dimensioni: misura appena 61x61x43mm ed ha un peso inferiore a 130 grammi. Praticamente grande come una mela la scocca, nera, compatta ed elegante, nasconde al suo interno un processore Intel Gemini Laje J4125, che ti garantisce ottime prestazioni per l’ufficio e lo studio.

Il tutto accompagnato da ben 6GB di RAM e 128GB di memoria SSD che ti consentiranno di avviare il PC e lavorare in multitasking rapidamente. E con il modulo grafico Intel UHD 600 integrato puoi decodificare video 4K senza intoppi, creando esperienze audio e video coinvolgenti senza problemi.

Non preoccuparti del riscaldamento: all’interno del piccolo case trova posto una ventola di raffreddamento ultra silenziosa, che consente di dissipare in modo attivo ed efficace il calore. Dal punto di vista della connettività c’è poi di tutto: una uscita HDMI 2.0, jack da 3.5mm, 2 porte USB 3.0, 1 porta USB di tipo C per l’alimentazione e uno slot microSD con cui espandere facilmente la memoria. Non mancano moduli bluetooth 5.1 e WiFi AC 2.4G/5G.

Con Windows 10 integrato, il Mini PC Chuwi Larkbox Pro è davvero incredibilmente completo di tutto. Grande quanto una mela o un cubo di Rubik, puoi letteralmente trasportarlo in tasca, garantendoti una portabilità semplicemente eccezionale. E se applichi questo coupon esclusivo, può essere tuo a 179€! Semplicemente un affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.