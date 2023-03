Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera Amazon

Compatti e versatili, i Mini PC stanno conquistando anche i professionisti: qui ti proponiamo la lista dei migliori modelli proposti oggi a prezzo stracciato, in sconto su Amazon in occasione delle Offerte di Primavera. I modelli che abbiamo selezionato hanno specifiche tecniche differenti: si parte da soli 129 euro per un computer completo con Windows 11 Pro.

I migliori Mini PC in sconto nelle Offerte di Primavera su Amazon

Rimandiamo ovviamente alle singole schede per l’elenco delle caratteristiche di ognuno. Si valutino con attenzione il quantitativo di RAM installata e la memoria interna garantita dallo storage, così da trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Eccoli.

L’ultimo dei modelli elencati per soli 129 euro, propone ad esempio un processore Intel con doppia uscita video per la connessione simultanea a due monitor e supporto alla risoluzione massima 4K. Ha tutto ciò che occorre, ad esempio, per gestire la produttività di base, le sessioni di studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione. In tutti i casi, la piattaforma software è Windows (nelle versioni 10 o 11), ma volendo l’utente può installare senza problemi una distribuzione Linux a sua scelta.

Ricordiamo che l’evento Offerte di Primavera su Amazon, al via questo pomeriggio, andrà avanti fino a mercoledì. Tutti i migliori sconti riguardando Informatica ed Elettronica saranno segnalati anche su queste pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.