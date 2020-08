Mini PC con processore Intel a 152,99 euro

Compatto e leggero, da portare con sé nello zaino all’occorrenza: il mini PC oggi in offerta su Amazon al prezzo di 152,99 euro è la soluzione ideale per chi cerca un computer economico per operazioni come la navigazione online, la gestione di base dei documenti, la consultazione della posta elettronica o l’intrattenimento multimediale.

Offerte Amazon: mini PC con CPU Intel a -15%

Vediamo quelle che sono le sue più importanti specifiche tecniche: processore quad core Intel Celeron J3160, GPU UHD Graphics 400, 4 GB di RAM, unità SSD da 128 GB per lo storage, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA, modulo WiFi, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0, jack audio da 3,5 mm per la connessione di cuffie o altoparlanti,

Il tutto con dimensioni pari a 12x12x3,6 cm e un peso che si attesta a 699 grammi. Il brand è Minis Forum. Ricordiamo infine che l’offerta lampo di Amazon sul dispositivo è valida solo per oggi o comunque fino all’esaurimento delle unità disponibili. La spedizione a domicilio è gratuita, inclusa nel prezzo ridotto del 15% rispetto al listino.