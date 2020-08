SanDisk SSD Plus 240 GB in sconto su Amazon

Ideale per chi cerca una soluzione di storage performante senza voler spendere troppo: l’unità da 240 GB della serie SanDisk SSD Plus oggi è proposta su Amazon in offerta al prezzo di 35,99 euro. Renderà più rapido l’avvio del PC così come la gestione di attività che vanno dal trasferimento dei file all’elaborazione di contenuti e documenti.

La SSD da 240 GB di SanDisk oggi in offerta

In termini di velocità la SSD arriva a 530 MB/s in fase di lettura e a 440 MB/s in scrittura. Prestazioni fino a venti volte superiori rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale. Il collegamento con il computer avviene attraverso l’interfaccia Serial ATA III.

Il fattore di forma è ovviamente da 2,5 pollici con dimensioni pari a 69,9×58,1×127 mm. La qualità e l’affidabilità sono garantite dal marchio SanDisk. Il 19% di sconto rispetto al prezzo di listino riportato sul sito ufficiale del produttore include la spedizione gratuita per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime.