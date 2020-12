Mini PC quad-monitor e Ryzen 5 scontato di 80 euro

Quello che vogliamo proporvi oggi è un mini PC dalle prestazioni davvero elevate, ottimo da tenere in casa, ma indirizzato soprattutto ai professionisti. Il Beelink GTR Pro infatti è un computer di fascia alta pensato per chi necessita di tanta potenza, in un formato estremamente ridotto.

Beelink GTR Pro: caratteristiche tecniche

Partendo dal processore, il piccolo dispositivo monta un AMD Ryzen 3550H, una CPU da ben 4 core ed 8 thread in grado di raggiungere una frequenza di 3,7GHz. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM DDR4, un SSD NVMe da 256GB ed un hard disk da 1TB per l’archiviazione. A raffreddare il tutto ci pensano ben 2 ventole poste nella parte superiore del case. Si tratta di una configurazione decisamente performante per questa categoria di prodotti, adatto quindi a chi necessità di fluidità e velocità in ogni circostanza. Il processore inoltre integra una scheda grafica Vega 8 capace di far girare gli i videogiochi più recenti, naturalmente con qualche compromesso dal punto di vista dei dettagli.

Anche la connettività non prevede compromessi, ed offre più di quanto ci si potrebbe aspettare da un computer così piccolo. Le due uscite HDMI, sommate all’uscita DisplayPort e la USB Type-C posteriore permettono di connettere fino a 4 monitor contemporaneamente. Addirittura 8 le porte USB, di cui 6 USB 3.0 a cui si aggiunge una porta USB Type-C frontale, e due porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di due diverse reti internet. Non manca naturalmente la connessione wireless grazie ad un modulo che offre sia Wi-Fi 6, ultima specifica per le connessioni senza fili, e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare su Amazon il Beelink GTR Pro a soli 799 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.

