Mini PC, questo Minis Forum è una favola in sconto

16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, dentro un corpo “mini” che rappresenta l'anima stessa della produzione Minis Forum: l'offerta odierna del 16% su questo Mini PC è probabilmente ciò che stava aspettando chi ha intenzione di organizzarsi una nuova postazione di lavoro ma stava attendendo la giusta occasione per salire a bordo del ricco treno di opportunità dei computer compatti. Il prezzo scende solo per oggi a 492,99 euro, attestandosi al miglior prezzo di sempre per un progetto di tale caratura.

Mini PC, lo sconto è l'opportunità

Alla base del progetto v'è un Intel Core i5-8259U, la memoria è con tecnologia SSD PCIe e la grafica è basata su Intel Iris Plus 655. Windows 10 Pro il sistema operativo preinstallato. La RAM può potenzialmente essere espansa ulteriormente in un secondo momento fino a 32GB.

Il Mini PC offre ben 4 porte USB 3.0, 2 porte ethernet, 2 porte USB-C, 1 HDMI, 1 Display Port. Wifi incluso. In poco meno di 500 euro ci sta tutto quel che si possa richiedere per un pc di buone prestazioni, in grado di far girare video 4K e che può gestire task in ambito business senza difficoltà. Il tutto in un box di minime dimensioni, senza ingombro e con grande ordine nella gestione del desktop.

I Mini PC hanno vissuto una stagione esaltante, sposando le proprie caratteristiche fisiche con performance crescenti e sconti sempre più diffusi: occasioni come questa abbattono il costo di ingresso e permettono di organizzare una validissima postazione di studio o lavoro in appoggio a periferiche già in dotazione. Poca spesa, massima resa.