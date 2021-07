Mini PC Ryzen 3, a questo prezzo è IMPERDIBILE

Se ormai da mesi i Mini PC hanno saputo farsi notare per performance, originalità e prezzo, ci sono occasioni in cui proprio il prezzo è in grado di fare ancora di più la differenza. Se stai cercando un nuovo PC per la tua prossima postazione lo avrai già notato: è possibile concentrare grandi specifiche anche in piccoli formati, ma non sempre il prezzo sa accompagnare la pulsione a far proprio un Mini PC di questo tipo.

Oggi tutti gli astri sono allineati in questo X400-4350 che ha tutto per stupire: performance, dimensioni e sconto. Può diventare la soluzione ideale per mille problemi e può rappresentare un valido alleato per chiunque. Occhio alle specifiche, perché come spesso accade in questi casi, la parola “Mini” rischia di trarre in inganno.

Mini PC, oggi il miglior prezzo mai visto

Oggi a disposizione hai una grande occasione, perché Minis Forum ha portato il proprio X400-4350 al prezzo più basso di sempre: 529,99 euro, ossia meno rispetto a tutte le offerte precedenti, meno rispetto al Prime Day, meno rispetto a tutte le offerte lampo già viste nelle settimane scorse. Meno, ancor di meno, per solleticare gli ultimi acquisti prima delle vacanze e tendere la mano a quanti già si stanno organizzando per la nuova stagione di lavoro o il nuovo anno scolastico.

24% di sconto (170 euro risparmiati, mica poco!) in cui trovare un processore AMD Ryzen 3 PRO 4350G, scheda grafica Radeon con frequenza fino a 1700 MHz, 16GB di RAM ed SSD PCIe da 512GB. Specifiche simili aprono a questo Mini PC un ampio ventaglio di ambiti di applicazione: dal gaming al design, dalla riproduzione video in alta definizione alla produttività da ufficio, senza problema alcuno.

Ampia connettività (anche Wifi6), doppia uscita video (HDMI+Display Port), dimensioni minime per una facile adozione in qualsiasi contesto (153x154x62mm, ci sta anche in valigia). Con specifiche di questo tipo, un Mini PC da soli 529,99 euro diventa una vera soluzione ibrida tra la logica desktop e quella mobile.

Amazon non indica quando scadrà l'offerta, ma con ogni probabilità resterà valida soltanto per alcune ore ancora. Il miglior prezzo di sempre è qui, a portata di click: imperdibile.