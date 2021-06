Mini PC Ryzen 3 triplo monitor al minimo storico

Anche oggi, come di consueto, vogliamo suggerirvi l’acquisto di un buon mini PC, in questo caso per chi cerca prestazioni da desktop, in un formato ridotto. Stiamo parlando del Minis Forum UM300 equipaggiato con processore Ryzen, che oggi Amazon offre al prezzo più basso di sempre.

Mini PC Minis Forum UM300: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Ryzen 3 2300U, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 3,4GHz. Questa è supportata da ben 16GB di memoria RAM DDR4 su una configurazione dual channel ed un SSD da 512GB. Il tutto è completamente espandibile: la memoria di massa può essere estesa attraverso l’aggiunta di un secondo disco da 2,5 pollici (HDD o SSD), mentre la memoria RAM può essere portata a ben 64GB. Da non sottovalutare anche la scheda video integrata Radeon Vega 6 che permette di giocare anche ai titoli recenti, naturalmente con i dovuti compromessi. Si tratta quindi di una configurazione dalle ottime prestazioni, indirizzato a chi è alla ricerca di un buon sostituto del tradizionale desktop, ma con un investimento piuttosto contenuto.

Dal punto di vista della connettività Minis Forum non rinuncia a nulla. Le porte USB Type-A sono 4, tutte con specifica USB 3.1 ad alta velocità di cui una con supporto alla ricarica rapida. A queste si aggiunge poi una quinta porta, in questo caso USB Type-C. Due invece le uscite video, una HDMI e una DisplayPort, che insieme alla Type-C permettono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate, per un trasferimento dati ultrarapido. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che grazie ad un chip Intel AX200 offrono il nuovissimo Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.1.

Grazie alle offerte del giorno il prezzo dell’UM300 raggiunge il suo minimo storico a soli 407,99 euro su Amazon con uno sconto di ben 72 euro sul prezzo di listino.