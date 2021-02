Mini PC Ryzen 5 16/512GB scontato di 90 euro

Oggi vogliamo proporvi, con uno sconto decisamente consistente, uno dei migliori mini PC disponibili su Amazon. Stiamo parlando del Minis Forum DMAF5, un piccolo computer con un hardware che non vi farà rimpiangere un desktop tradizionale.

Minis Forum DMAF5: caratteristiche tecniche

Partiamo dal processore, pezzo forte del PC. Si tratta infatti dell’AMD Ryzen 5 3550H, una CPU da 4 core ed 8 thread grazie alla tecnologia SMT (Simultaneous Multi Threading) per una frequenza massima di ben 3,7GHz. Questo è affiancato da ben 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Da non trascurare è sicuramente la scheda video integrata, una Radeon Vega 8 in grado di far girare gli ultimi giochi ad un buon framerate, chiaramente con i dovuti compromessi in termini di dettagli. In sostanza si tratta di una configurazione ad alte prestazioni pensata soprattutto per i professionisti, ma che si adatta a qualsiasi utilizzo. Come da tradizione il PC è completamente espandibile sia per quanto riguarda la memoria di archiviazione che per le RAM, rimuovendo il coperchio superiore che non richiede alcun attrezzo.

Dal punto di vista della connettività troviamo davvero tutto. Le porte USB sono quattro, tutte USB 3.0 di cui una con ricarica rapida anche a PC spento per i dispositivi mobili. A questa si somma una USB Type-C, che insieme alle uscite HDMI e DisplayPort permettono di collegare 3 monitor fino a 4K a 60Hz. Due invece le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di due diverse reti cablate. Interessante infine la presenza di un microfono integrato che permette di gestire il PC semplicemente con la voce, grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft. Chiudono il cerchio le connessioni wireless con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Oggi Amazon con un’offerta lampo, propone il Minis Forum a soli 509,99 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.