Ryzen 5, 16/512GB, W11Pro: il Mini PC è in DOPPIO SCONTO

Con caratteristiche adatte a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, il Mini PC di AskHand in doppio sconto su Amazon è un affare da mettere sulla scrivania. È dotato di una potenza di calcolo sufficiente per affrontare qualsiasi compito, in dimensioni davvero compatte: solo 11,4×10,6 centimetri. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per cogliere l’occasione.

AskHand: le specifiche tecniche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale. Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Processore AMD Ryzen 5 5500U con chip grafico AMD Radeon;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB);

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

slot Ethernet, porte USB Type-A, USB-C, jack audio;

due uscite video HDMI per il collegamento a un massimo di tre monitor con risoluzione 4K.

Al prezzo finale di soli 192 euro, invece di 326 euro come da listino, grazie al doppio sconto (-134 euro), il Mini PC di AskHand è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor il manuale. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi l’ha già messo alla prova è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.