Mini PC (Ryzen 5, 16GB+512GB, Win11): 100 euro in meno con coupon Amazon

Un Mini PC adatto a numerose esigenze grazie alla sua interessante scheda tecnica è protagonista di una buona offerta oggi su Amazon: grazie ad un coupon da applicare in pagina, puoi pagarlo infatti soltanto 289 euro invece di 389, con spedizione Prime che assicura la consegna veloce senza costi aggiuntivi. I pezzi rimasti sono pochissimi quindi ti consigliamo di sbrigarti.

Mini PC AceMagician in sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC, del marchio AceMagician, è dotato del processore AMD Ryzen 5 5600U che, grazie ai suoi 6 core e 12 thread che lavorano fino a una frequenza di 4,2 GHz, ti garantisce una fluidità eccezionale anche con le applicazioni più impegnative.

Al suo fianco intervengono la RAM DDR4 da 16 GB per una gestione rapida di più task contemporaneamente, espandibile fino a 64 GB, e una SSD da 512 GB che offre spazio sufficiente per i tuoi dati e le tue app e velocità di caricamento fulminee.

Il Mini PC è in grado di mantenersi stabile anche sotto le condizioni di forte stress grazie al suo raffreddamento in lega di rame, che mantiene le temperature basse e riduce il rumore. Non a caso, è dotato di una apposita modalità 3-in-1 che ti permette di scegliere tra silenziosa, bilanciata e potente, a seconda dedlle tue necessità sul momento.

Tra gli altri vantaggi citiamo l’output video a triplo schermo grazie alle porte HDMI, DP e USB-C che ti consentono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Abbiamo anche WiFi Dual-Band, bluetooth integrato, porte USB e un design elegante con luci RGB. Chiude il quadro il sistema operativo Windows 11 già preinstallato.

Applica il coupon sconto che trovi in pagina e pagalo soltanto 289 euro invece di 389 prima che finisca.