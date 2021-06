Mini PC Ryzen 5 Desktop scontato di 90 euro

Se siete tra quelli che necessitano di un mini PC, ma non vogliono assolutamente rinunciare a grandi prestazioni, il Minis Forum X300 fa al caso vostro. Si tratta di un mini PC equipaggiato con un processore Ryzen Desktop, pensato per carichi di lavoro importanti pur contenendo l’ingombro.

Mini PC Minis Forum X300 Ryzen 5 3400GE: caratteristiche tecniche

Il processore in questo caso è un AMD Ryzen 5 3400GE, una versione dedicata agli OEM della più nota APU Ryzen 3400G. Si tratta di una CPU da 4 core e 8 thread in grado di raggiungere una frequenza massima di ben 4GHz. A questa si affianca una GPU Radeon Vega 11, scheda grafica da ben 1300MHz in grado di gestire, con qualche inevitabile compromesso, i titoli più recenti in Full HD. A supportare il tutto ci pensano 16GB di memoria RAM DDR4 basati su una configurazione dual channel, espandibile fino a 64GB. Per l’archiviazione, invece, ritroviamo un SSD NVMe da 512GB. Anche in questo caso è possibile espandere la memoria sia aggiungendo un secondo disco M.2 2242, sia aggiungendo un terzo disco da 2,5 pollici HDD o SSD.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto e anche di più. Le porte USB sono 4 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento rapido dei dati. Due le uscite audio/video una HDMI ed una DisplayPort che permettono di collegare due monitor con una risoluzione fino al 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento senza paragoni. Non manca un pratico lettore di schede TF integrato, così come le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1, grazie al chip Intel AX200.

Grazie ad un’offerta lampo il PC è acquistabile su Amazon a soli 509,99 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.