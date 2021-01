Mini PC Ryzen 5 di fascia alta in offerta lampo

I mini PC sono sicuramente un ottimo compromesso tra dimensioni e prestazioni. Oggi vogliamo però suggerirvi un’offerta lampo che lascia al compromesso solo le dimensioni: il Minis Forum UM250. Un piccolo computer, con prestazioni vicine ad un vero e proprio desktop.

Mini PC Minis Forum UM250: caratteristiche tecniche

Hardware

Ciò che rende le prestazioni di questo PC estremamente elevate è il processore che ritroviamo sotto il cofano. Si tratta di un AMD Ryzen 5 Pro 2500U, CPU da 4 core e ben 8 thread grazie alla tecnologia SMT (Simultaneous Multi Threading). Questa è affiancata da ben 16GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB. Da non trascurare è inoltre la scheda video integrata, un processore grafico Radeon Vega 8. Parliamo quindi di una configurazione ad elevate prestazioni in grado di gestire qualsiasi operazione, dalle più leggere come la gestione dei documenti, ai carichi pesanti. Grazie alla GPU Vega infatti è possibile perfino giocare agli ultimi videogiochi, naturalmente con i dovuti compromessi sui dettagli. Un computer estremamente versatile quindi, adatto tanto all’ufficio, quanto alla creazione di contenuti o all’intrattenimento. Non mancano infine le possibilità di espansione non solo dello spazio di archiviazione, sostituendo tanto l’SSD che aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici, ma anche la memoria RAM su una configurazione dual channel.

Connessioni

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Sono quattro le porte USB Type-A tutte 3.0 di cui una con ricarica rapida per i dispositivi mobili. A queste si aggiunge una porta USB Type-C che sommata alle due uscite HDMI, in modalità DisplayPort permette di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con risoluzione fino al 4K a 60fps. Sono presenti anche 2 porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la banda di due diverse connessioni. Sul fronte wireless troviamo un chip Intel AX200 che combina la potenza del Wi-Fi 6 per la rete, con quella del Bluetooth 5.1 per la connessione delle periferiche. Insomma se siete alla ricerca di un PC che possa sostituire un desktop, con un ingombro ridotto all’osso ed un prezzo decisamente contenuto rispetto ad un laptop con pari configurazione, l’UM250 di Minis Forum è esattamente quanto richiesto.

Grazie ad un’offerta lampo di, il computer in questione è acquistabile su Amazon per soli 424,99 euro con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.

