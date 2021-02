Tutto ciò che serve per una postazione desktop da destinare al lavoro in smart working, alla didattica a distanza, alla navigazione o all’intrattenimento multimediale, racchiuso all’interno di in un form factor estremamente compatto (128x127x46 millimetri): MinisForum UM250 è un Mini PC piccolo e potente, acquistabile in queste ore sullo store di Amazon in offerta lampo con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Mini PC in offerta: MinisForum UM250 (Ryzen 5 PRO, 16/512 GB)

Le specifiche tecniche includono un processore quad core AMD Ryzen 5 PRO 2500U, la scheda video Graphics Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB (di tipo M.2 2280), WiFi 6 con modulo Intel AX200, Bluetooth 5.1, doppia video HDMI 2.0 a cui si aggiungono Display Port e USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm, tre porte USB 3.1 e due slot Ethernet. È inoltre possibile eseguire upgrade per aumentare lo storage o il quantitativo di RAM. Per gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo oggi al prezzo di 424,99 euro invece di 499,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, valida solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità disponibili, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.