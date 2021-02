Mouse da gaming wireless a meno di 20 euro

Se siete alla ricerca di un buon mouse da gaming, magari wireless, ma che non costi un occhio della testa, Amazon ha ciò che fa al caso vostro. Tra le varie offerte quotidiane, troviamo il Tecknet Raptor, un mouse senza fili dedicato agli appassionati di videogiochi.

Mouse da gioco Tecknet Raptor: caratteristiche tecniche

Il Raptor è un mouse piuttosto economico, ma che non rinuncia a feature specifiche per i videogiochi. Innanzitutto, come anticipato, si tratta di un mouse wireless dotato di un nano ricevitore da 2,4GHz, plug and play, che permette una comunicazione fino a 10 metri. Monta un sensore ottico da 4800 dpi regolabile su 5 diversi livelli, indicati dal colore del LED sulla rotella. Va sottolineato che si tratta di un mouse pensato per destrorsi, difficile quindi da utilizzare in maniera efficiente con la mano sinistra. Questo perché nella zona del pollice presenta ben 3 tasti aggiuntivi, tra cui uno “sniper” dedicato alla riduzione temporanea della risoluzione per una mira più precisa.

Per il funzionamento utilizza una singola batteria stilo. Manca quindi una batteria ricaricabile integrata, che però non rappresenta necessariamente uno svantaggio. La sostituzione infatti risulta estremamente semplice, e nulla vieta di utilizzare batterie ricaricabili. Questo significa che una volta usurata, basterà acquistare una comunissima batteria AA per la sostituzione e continuare ad utilizzare il mouse.

Grazie all’offerta proposta da Amazon, è possibile acquistare il mouse per soli 17,26 euro con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.