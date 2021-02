Compatto, silenzioso e potente: MinisForum UM250 è un Mini PC per caratteristiche e funzionalità adatto al lavoro così come all’intrattenimento multimediale e alla navigazione. Oggi è proposto in offerta su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi sta allestendo una postazione desktop ed è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo.

MinisForum UM250: Ryzen 5 PRO e 16/512 GB in offerta

Diamo un’occhiata alle più importanti specifiche tecniche integrate: processore quad core AMD Ryzen 5 PRO 2500U, GPU Graphics Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB (M.2 2280) per lo storage, supporto a WiFi 6 con chip Intel AX200, modulo Bluetooth 5.1, due uscite video HDMI 2.0, una Display Port e una USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, tre porte USB 3.1 e doppio slot Ethernet. Come si può vedere nell’immagine qui sotto offre possibilità di espansione per un upgrade del comparto hardware. Per conoscere tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Tutto questo nel piccolo case di MinisForum UM250 con dimensioni pari a 128x127x46 millimetri e proposto oggi al prezzo di 424,99 euro invece di 499,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita.